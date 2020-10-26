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26.10.2020 - 16:02 | | AA

İran'da 337 ölüm daha

Can kayıplarının 33 bine yaklaştığı ülkede bir günde 5 bin 960 Covid-19 tanısı konuldu, toplam koronavirüs vaka sayısı 574 bin oldu.

İran'da 337 ölüm daha

İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 337 artarak 32 bin 953 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 337 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 5 bin 960 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, salgın kaynaklı toplam can kaybının 32 bin 953’e, vaka sayısının da 574 bin 856’ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 982’sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 459 bin 250’ye ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 753 bin 357 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidildi.

Genç kız Şişli metrosunda raylara düştüŞişli Mecidiyeköy metro istasyonunda genç bir kız rayların arasına düştü. Hafif yaralı olarak kurtulan genç kız hastaneye kaldırılırken, rayların arasındayken üzerinden ise 2 vagon geçtiği öğrenildi.
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