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29.03.2020 - 13:20 | | AA

İran'da 35 günlük bebekte corona virüsü tespit edildi

İran'ın Rezevi Horasan Eyaletine bağlı Günabad ilçesinde 35 günlük bebekte yeni tip corona virüsü tespit edildi.

İran'da 35 günlük bebekte corona virüsü tespit edildi

Tasnim Haber Ajansına konuşan Günabadi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevad Bazeli, "Nefes darlığı nedeniyle hastaneye getirilen 35 günlük bebeğe, Covid-19 testi yapıldı, sonuç pozitif çıktı." dedi.

Söz konusu bebeğin, ülkede Covid-19 tespit edilen en küçük hasta olduğunu dile getiren Bazeli, küçük bebeğin durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Çin'den dünyaya yayılan Covid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse İran'ın tamamında etkili olmuştu.

Ülkede, dün itibarıyla can kaybı 2 bin 517'ye, vaka sayısı 35 bin 408'e ulaştı.

 

Yer: İstanbul! 'Pes' dedirten görüntüCorona virüse karşı yetkililerden yapılan ‘Evde Kal’ ve ‘Sosyal Mesafe’ uyarısına aldırış etmeyen bazı vatandaşların, köprü altında kurulan seyyar satıcılardan adeta iç içe alışveriş yapması pes dedirtti.
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