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03.02.2021 - 15:08 | | AA

İran'da 4,2 milyon doz aşının teslimatı başlıyor

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Dünya Sağlık Örgütü eş güdümünde yürütülen "Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı" aracılığıyla, İngiliz-İsveç şirketi AstraZeneca'dan aldıkları 4,2 milyon doz aşının teslimatının bu ay başlayacağını söyledi.

İran'da 4,2 milyon doz aşının teslimatı başlıyor

Nemeki, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19'a karşı planlanan aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

İran Sağlık Bakanı, tarih belirtmeksizin COVAX aracılığıyla İngiliz-İsveç şirketi AstraZeneca'dan aldıkları 4,2 milyon doz aşının bu ay içinde teslim edilmeye başlanacağını söyledi.

Nemeki, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Merkez Bankası, Ulaştırma ve Yol Bakanlığının girişimleriyle aşıları ülkeye getirmeyi ve 21 Şubat'a kadar önceliklere dikkat ederek aşılamaya başlamayı temenni ettiklerini belirtti.

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