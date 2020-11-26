İran'da 482 kişi daha koronavirüsten öldü

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 482 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 13 bin 961 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 46 bin 689'a, vaka sayısının da 908 bin 346'ya çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 849'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 633 bin 275 olduğunu ifade etti.

Ülkede 5 milyon 955 bin 724 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi başkent Tahran'ın da aralarında bulunduğu "yüksek riskli bölge" kategorisindeki yaklaşık 150 il ve ilçede, 21 Kasım'dan itibaren zorunlu olmayan işletmelerin 15 gün kapatılacağını belirtmişti.

Öte yandan 15 gün boyunca akşam 21.00 ile sabah 04.00 arasında araçların trafiğe çıkması yasak olacak. Kırmızı bölgelerde yasak ihlali yapanlara 1 milyon tümen (300 TL) turuncu bölgelerde de 500 bin tümen (150 TL) para cezası verilecek.