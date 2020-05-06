İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Loristan eyaletine bağlı Firuz Abad kenti olan 5,1 büyüklükteki deprem, yerel saatle 12.37'de kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
Sosyal mesafeyi unutup itfaiye ekibini izledilerİstanbul Şişli'de kapalı bir telefoncu dükkanında yangın çıktı. Yangında ahşap kasadaki paralar da yanarken, itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangını izleyen mahalle sakinlerinin sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadıkları görüldü.