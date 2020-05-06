MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
ABONE OL
06.05.2020 - 14:47 | | AA

İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın batısındaki Loristan eyaletine bağlı Firuz Abad kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Loristan eyaletine bağlı Firuz Abad kenti olan 5,1 büyüklükteki deprem, yerel saatle 12.37'de kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Sosyal mesafeyi unutup itfaiye ekibini izledilerİstanbul Şişli'de kapalı bir telefoncu dükkanında yangın çıktı. Yangında ahşap kasadaki paralar da yanarken, itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangını izleyen mahalle sakinlerinin sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadıkları görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Virüs tedavisi gören 8 aylık hamile kadın hayatını kaybetti!

Virüs tedavisi gören 8 aylık hamile kadın hayatını kaybetti!

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

20 yaş altı ve çocuklar ne zaman sokağa çıkacak, yasak kalktı mı, 4 saat kaçta başlıyor? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün?

20 yaş altı ve çocuklar ne zaman sokağa çıkacak, yasak kalktı mı, 4 saat kaçta başlıyor? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün?

Sıradaki Haber