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09.08.2020 - 13:59 |

İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Irak sınırındaki Kirmanşah'ta gerçekleşen sarsıntı, 8 kilometre derinlikte meydana geldi. Söz konusu bölgeden dev fay hattı, son yıllarda oldukça aktif.

İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirmanşah eyaletine bağlı Giylani Garb ilçesi olan 5,1 büyüklükteki deprem, yerel saatle 13.46'da kaydedildi.

Depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Umman Denizi'nden geçip İran'ın güney ve batısını boydan boya kat eden fay hattında, son bir yılda birçok kez deprem oldu. Türkiye içlerine kadar uzanan söz konusu fay hattında 2017'nin sonunda gerçekleşen 7.3 büyüklüğündeki sarsıntı, 550'den fazla can kaybına yol açmıştı.

İnsansız hava aracının görüntüleri teröristlerin hain planını deşifre ettiIrak'ın kuzeyindeki teröristlerin ormanlık alanları ateşe vererek suçu Türk ordusunun üzerine attıkları ortaya çıktı.
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