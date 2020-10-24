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24.10.2020 - 16:52 | | AA

Son dakika | İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem

10 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, kuzeydeki Buyin Zehra ilçesi.

Son dakika | İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem

İran'ın kuzeyindeki Kazvin eyaletinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kazvin eyaletine bağlı Buyin Zehra ilçesi olan deprem, yerel saatle 15.04'te kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Sahillerde yazdan kalma günler yaşanıyorAntalya ve Alanya ilçesinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle sahiller doldu.
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