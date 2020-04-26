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26.04.2020 - 15:32 | | İHA

İran'da 800 gram ağırlığındaki prematüre bebek corona virüsü yendi

İran'da 40 gün önce korona virüse yakalanan prematüre bebeğin corona virüsü yendiği duyuruldu.

İran'da 800 gram ağırlığındaki prematüre bebek corona virüsü yendi

İran'da Yazd şehrinde geçtiğimiz Mart ayında 800 gram ağırlığında prematüre olarak dünyaya gelen ve corona virüse yakalandığı belirtilen bebeğin virüsü yendiği açıklandı. Sadugi Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doktor Mahmud Nuri Şadkam, bebeğin annesinin de corona virüs taşıdığını ve bebeğe yapılan testlerin pozitif çıkmasının ardından tedavilerine başlandığı belirtti. Bebeğin ve annesinin corona virüsü yendiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Dr. Şadkam, "İnsanlar corona virüsün bulaşmasını önlemek için sosyal mesafe kurallarına uymalı" uyarısında bulundu.

Bebeğin şu anda 1 kilo 200 gram ağırlığında olduğunu ifade eden Şadkam, "Bu gelişmenin büyük bir bölümü hemşirelerin ve doktorların çabalarının sonucu" dedi.

Öte yandan, İran'da corona virüsten ölenlerin sayısı 5 bin 710’a yükselirken, vaka sayısı 90 bin 481 olarak açıklandı.

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