İran'da 'asılsız corona virüs paylaşımı' gerekçesiyle 320 kişiye gözaltı

İran'da sosyal medyada yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını hakkında asılsız ve provokatif paylaşım yaptıkları öne sürülen 320 kişi gözaltına alındı.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan, İran Polis Teşkilatı Komutanı General Hüseyin Eşteri, "Sosyal medyada Kovid-19 salgını hakkında asılsız ve provokatif paylaşımlarda bulunan 320 kişi gözaltına alındı." dedi.

Çin'den dünyaya yayılan Covid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 6 bin 589'a, vaka sayısı 106 bin 220'ye ulaşmıştı.