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10.05.2020 - 12:57 | | AA

İran'da 'asılsız corona virüs paylaşımı' gerekçesiyle 320 kişiye gözaltı

İran'da sosyal medyada corona virüs salgını hakkında asılsız paylaşım yaptıkları öne sürülen 320 kişi gözaltına alındı.

İran'da 'asılsız corona virüs paylaşımı' gerekçesiyle 320 kişiye gözaltı

İran'da sosyal medyada yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını hakkında asılsız ve provokatif paylaşım yaptıkları öne sürülen 320 kişi gözaltına alındı.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan, İran Polis Teşkilatı Komutanı General Hüseyin Eşteri, "Sosyal medyada Kovid-19 salgını hakkında asılsız ve provokatif paylaşımlarda bulunan 320 kişi gözaltına alındı." dedi.

Çin'den dünyaya yayılan Covid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 6 bin 589'a, vaka sayısı 106 bin 220'ye ulaşmıştı.

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