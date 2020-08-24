MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İran'da bir günde 133 ölüm daha
ABONE OL
24.08.2020 - 15:41 | | AA

İran'da bir günde 133 ölüm daha

Can kaybının 20 bin 776'ya yükseldiği ülkede, son 24 saatte 2 bin 245 testin pozitif çıkmasıyla koronavirüs yakalananların sayısı 361 bini aştı.

İran'da bir günde 133 ölüm daha

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 artarak 20 bin 776'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 133 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 245 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 20 bin 776'ya, vaka sayısının da 361 bin 150'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 848'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 311 bin 365'e ulaştığı bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 3 milyon 62 bin 422 olduğunu kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Kayınpeder dehşet saçtı! Damadını silahla vurduİstanbul Pendik’te eşiyle boşanma sürecinde olan Serkan E. kayınpederi tarafından silahla vurularak yaralandı. Olay anları kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Gölcük’te orman yangını

Son dakika! Gölcük’te orman yangını

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

Yılmaz Erdoğan'dan Demet Akbağ müjdesi

Yılmaz Erdoğan'dan Demet Akbağ müjdesi

Üniversiteler ne zaman açılacak mı? YÖK'ten 'Üniversiteler açılacak mı?' sorusuna yanıt

Üniversiteler ne zaman açılacak mı? YÖK'ten 'Üniversiteler açılacak mı?' sorusuna yanıt

Sıradaki Haber