MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İran'da bir günde rekor ölüm
ABONE OL
01.11.2020 - 15:31 | | AA

İran'da bir günde rekor ölüm

Koronavirüs salgını 434 can daha aldı, ölü sayısı 35 bini aştı. Ülkede son 24 saatte 7 bin 719 test daha pozitif çıktı.

İran'da bir günde rekor ölüm

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 434 artarak 35 bin 298 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 434 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 7 bin 719 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 35 bin 298’e, vaka sayısının da 620 bin 291’e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 244’ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 486 bin 691’e ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede toplam 4 milyon 965 bin 326 kişiye test yapıldığını kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran genelinde 25 eyalet merkezi ve 89 ilçede kısıtlama kararı alınmıştı. Kısıtlama kararı alınan şehirlerde zorunlu olanlar dışındaki işyerlerinin açılması yasak olacak.

Depremden sağ çıkan anne: Bebeğimin yanımda olmaması bir şansİzmir’in Bayraklı ilçesinde ilk 4 katı çöken Barış Apartmanı’nda depreme merdivenlerde yakalanan Aslı Güneş Başlıtürk, enkazın altında kalmaktan son anda kurtulduğunu söyledi. Depremden kısa süre önce bebeğini annesinin yanında bıraktığını belirten Başlıtürk, “Eve geliyordum. Merdivendeydim. Çok sallandı. Dışarıya çıktım. Önümdeki bina küt diye çöktü. Bebeğimin yanımda olmaması bir şans" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Burhan kuzu kimdir, aslen nereli, neden öldü? Koronavire yenik düşen Burhan Kuzu kaç yaşındaydı?

Burhan kuzu kimdir, aslen nereli, neden öldü? Koronavire yenik düşen Burhan Kuzu kaç yaşındaydı?

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Çankırı'da 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirildi!

Çankırı'da 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirildi!

Sıradaki Haber