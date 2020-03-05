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05.03.2020 - 22:05 | | AA

İran'da bir milletvekili koronavirüs nedeniyle komada

İran'da 21 Şubat'ta yapılan seçimlerde Tahran'dan milletvekili seçilen İslami Koalisyon Partisi Merkez Konsey Üyesi Fatma Rehber'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle komaya girdiği belirtildi.

İran'da bir milletvekili koronavirüs nedeniyle komada

 

İran Öğrencileri Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre, Tahran Milletvekili Rehber, Kovid -19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine komaya girdi.

Rehber'in sağlık durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Haberde ayrıca İranlı milletvekilinin öldüğüne dair haberlerin doğru olmadığı ifade edildi.

Lüks villayı uyuşturucu serasına çevirmişlerAntalya'nın Alanya ilçesinde polisin lüks villaya düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu maddenin yanı sıra uyuşturucu yetiştirmek için kurulmuş sera düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili 1i kadın olmak üzere İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
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