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04.02.2020 - 16:53 | | AA

İran'da CIA casusluğundan idama onay

Yüksek mahkeme, ABD adına ajanlık yapmakla suçlanan Emir Rahimpur için verilen idam kararını tasdikledi. Tahran yönetimi ayrıca insanı yardım kuruluşunda çalışan iki kişiye yine casusluktan 15'er yıl hapis cezası verdi.

İran'da CIA casusluğundan idama onay

İran'da "ABD adına casusluk" yapmaktan suçlu bulunan Emir Rahimpur hakkında verilen idam cezası yüksek mahkeme tarafından onandı.

Fars Haber Ajansı'na göre, İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) için casusluk yapmak ve İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında ABD'nin istihbarat birimine bilgi aktarmak suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan Emir Rahimpur hakkında verilen karar Yüksek Divan Mahkemesi tarafından onandı." dedi.

ABD için casusluk suçlamasıyla 2 kişiye hapis

İsmaili ayrıca, insani yardım kuruluşlarında faaliyet gösteren 2 kişinin daha ABD için casusluktan suçlu bulunarak 15'er yıl hapse mahkum edildiğini açıkladı.

Söz konusu iki kişinin "ABD'ye bilgi sızdırma, casusluk ve ulusal güvenlik aleyhinde faaliyet gösterme" suçlamalarından ceza aldığını aktaran İsmaili, bu kişilerin kimliğine ilişkin ise bilgi vermedi.

İran İstihbarat Bakanlığı, Temmuz 2019'da yaptığı açıklamayla "ABD adına casusluk yapan 17 tutuklu bulunduğunu ve bunlardan bazılarının idam cezasına çarptırıldığını" duyurmuştu.

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