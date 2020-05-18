18.05.2020 - 13:49 | | AA
İran'da corona virüs kaynaklı can kaybı 7 bini geçti
İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle 69 kişi daha hayatını kaybetti; can kaybı 7 bin 57'ye, vaka sayısı ise 122 bin 492'ye ulaştı.
İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 69 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 7 bini aştı.
İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 69 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 7 bin 57'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2294 artarak 122 bin 492'ye ulaştığı bilgisini verdi.
Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 712'sinin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 95 bin 661 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
Dünyanın dört bir yanındaki müzisyenler, Türk icadı Cümbüş sayesinde bir araya geldiDünyanın dört bir yanından müzisyenler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk icadı Cümbüş sayesinde bir araya geldi. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1930 yılında "Bu çalgı hangi Meclise girse, etrafına eğlence ve neşe saçar. Adı Cümbüş olsun" diyerek adını koyduğu, Cumhuriyetin ilk yıllarında icat edilip, önce yurt sonra da dünya çapında kabul gören Cümbüş, dünyanın dört bir yanında müzisyeni bir araya getirdi. Çalışma Cümbüş üretiminin dünyadaki tek patent hakkına sahip olan Zeynel Abidin Cümbüş firması tarafından yapıldı.