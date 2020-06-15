MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İran'da corona virüs kaynaklı ölümler 9 bine yaklaştı!
ABONE OL
15.06.2020 - 14:35 | | AA

İran'da corona virüs kaynaklı ölümler 9 bine yaklaştı!

İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 113 artarak 8 bin 950'ye yükseldi.

İran'da corona virüs kaynaklı ölümler 9 bine yaklaştı!

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 113 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 449 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 8 bin 950'ye, vaka sayısının da 189 bin 876'ya çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 765'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, şu ana kadar tedavilerinin tamamlanmasının ardından 150 bin 590 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise 1 milyon 269 bin 194 olduğu bilgisini paylaştı.

Tahran, Rezevi Horasanı ve Buşehr'de hastanede tedavi görenlerin sayısının arttığına dikkati çeken Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Huzistan eyaletinin yanı sıra Batı Azerbaycan, Hürmüzgan, Kürdistan ve Sistan-Beluçistan'ın "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini kaydetti.

Mayıs ayının başında günlük yeni vaka sayısının 800'lere kadar düştüğü İran'da, yasakların kaldırılmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

İşte Türkiye'nin ilk Covid-19 Laboratuvarı! Günde 4 bin test yapılıyorTÜRKİYE'de, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan ilk Covid-19 Laboratuvarı'nda hala günde yaklaşık 4 bin test çalışılarak, sisteme giriliyor. Şu anda ülke genelinde 65 şehirde 114 laboratuvarda çalışan personel de eğitiliyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bolu’da iki kadın 22 kilo esrarla yakalandı!

Bolu’da iki kadın 22 kilo esrarla yakalandı!

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

Son dakika: YKS'ye girecekler için önemli duyuru! Erişime açıldı

Son dakika: YKS'ye girecekler için önemli duyuru! Erişime açıldı

Sıradaki Haber