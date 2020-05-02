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02.05.2020 - 13:58 | | AA

İran'da corona virüs salgınında can kaybı 6 bin 156'ya yükseldi

İran'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 65 artarak 6 bin 156'ya yükseldi.

İran'da corona virüs salgınında can kaybı 6 bin 156'ya yükseldi

İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 65 artarak 6 bin 156'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 65 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 802 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Buna göre, ülkede 54 gün sonra en düşük günlük vaka artışı kaydedildi.

Ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 156'ya çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 96 bin 448 olduğunu bildirdi.

Virüse yakalananlardan 2 bin 787'sinin durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 77 bin 350 olduğunu belirtti.

Cihanpur ayrıca ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının 484 bin 541 olduğunu ifade etti.

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