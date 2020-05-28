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28.05.2020 - 14:42 | | AA

İran'da corona virüsten 63 ölüm daha

Can kaybının 7 bin 627'ye yükseldiği ülkede, 2 bin 258 yeni vaka tespit edildi. İran'daki test sayısı ise, hayli düşük: 876 bin.

İran'da corona virüsten 63 ölüm daha

İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 63 artarak 7 bin 564'e yükselirken, vaka sayısı 143 bin 849'a çıktı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19'dan ülke genelinde 63 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 258 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 7 bin 627'ye yükseldiğini kaydeden Cihanpur, vaka sayısının ise 143 bin 849 olduğunu belirtti.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 543'ünün durumunun kritik olduğunu söyleyen Cihanpur, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının 112 bin 988'e ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur ayrıca ülke genelinde şu ana kadar 876 bin 492 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını kaydetti.

Değirmende üretilen tahin için sıraya giriyorlarŞırnak’ın Cizre ve Silopi ilçeleri arasından geçen uluslararası İpek Yolu üzerinde kurulan değirmeninde öğütülen susamlardan tahin üretiliyor. Nerdüş Deresinden açılan kanaldan getirilen suyla çalıştırılan değirmenden üretilen tahinler, yol kenarında satılıyor.
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