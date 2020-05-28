İran'da corona virüsten 63 ölüm daha
Can kaybının 7 bin 627'ye yükseldiği ülkede, 2 bin 258 yeni vaka tespit edildi. İran'daki test sayısı ise, hayli düşük: 876 bin.
İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 63 artarak 7 bin 564'e yükselirken, vaka sayısı 143 bin 849'a çıktı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19'dan ülke genelinde 63 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 258 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.
Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 7 bin 627'ye yükseldiğini kaydeden Cihanpur, vaka sayısının ise 143 bin 849 olduğunu belirtti.
Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 543'ünün durumunun kritik olduğunu söyleyen Cihanpur, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının 112 bin 988'e ulaştığı bilgisini verdi.
Cihanpur ayrıca ülke genelinde şu ana kadar 876 bin 492 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını kaydetti.