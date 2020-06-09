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09.06.2020 - 13:54 | | AA

İran'da corona virüsten ölenlerin sayısı 8 bin 425'e yükseldi

İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 74 artarak 8 bin 425'e yükseldi.

İran'da corona virüsten ölenlerin sayısı 8 bin 425'e yükseldi

İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 74 artarak 8 bin 425'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Covid-19 nedeniyle 74 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 95 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 8 bin 425'e, vaka sayısının da 175 bin 927'ye çıktığını aktardı.

Covid-19 hastalarından 2 bin 639'unun durumunun ağır olduğunu kaydeden Lari, 138 bin 457 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini belirtti.

Lari, ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 128 bin 601 test yapıldığı bilgisini paylaştı.

Mayıs ayının başında günlük yeni vaka sayısı 800'lere kadar düşen İran'da, yasakların kaldırılmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

İran'da Covid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

 

Diyarbakır'da 'ikinci dalga' endişesi! Vaka sayısı...Diyarbakır'da son bir haftalık süreçte corona virüs tanısı konulan hasta sayısı 300'ü geçti. İkinci dalga endişesi yaşanan kentteki iki pandemi hastanesindeki bire düşürülen klinik sayısı 5'e çıkarıldı. Yatak kapasitelerinin dolduğu hastanelerde yeni tanı konulanlar, evlerinde izole ediliyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, "Diyarbakır'da artan corona virüs vaka sayılarına baktığımızda ikinci dalgaya yakın bir durum söz konusu şu an için. Bu hızla devam edersek Diyarbakır ikinci dalgayı da aşacak gibi görünüyor. Nerdeyse vaka sayılarına yetişemez duruma geldik" dedi.
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