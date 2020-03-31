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31.03.2020 - 15:41 | | AA

İran'da corona virüsü kaynaklı can kaybı 2 bin 898'e yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 kişi artarak, 2 bin 898'e yükseldi.

İran'da corona virüsü kaynaklı can kaybı 2 bin 898'e yükseldi

İran'da, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 kişi artarak, 2 bin 898'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 141 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece Covid-19 kaynaklı can kaybının 2 bin 898'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 111 artarak, 44 bin 606'ya ulaştığını bildirdi.

Cihanpur ayrıca hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 703'ünün durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

İYİLEŞENLERİN SAYISI 14 BİNİ GEÇTİ

Dünden bu yana 745 kişinin daha iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini aktaran Cihanpur, şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının 14 bin 656 olduğunu ifade etti.

Cihanpur, 5 Mart'ta başlatılan "Coronayla Ulusal Mücadele Seferberliği" kapsamında sağlık taramasından geçen kişi sayısının da 65 milyonu aştığını belirtti.

Salgında en çok can kaybının yaşandığı ülkelerden İran'da, corona virüsü, ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

İran, 5 Mart'ta "Coronayla Ulusal Mücadele Seferberliği" adı verilen plan kapsamında virüsün en çok görüldüğü eyaletler başta olmak üzere ülke genelinde 300 bin kişilik ekiplerle sağlık taramasına başlandığını duyurmuştu.

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