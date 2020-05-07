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07.05.2020 - 13:01 | | AA

İran'da Covid-19 salgınında can kaybı 6 bin 486'ya yükseldi

İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 68 artarak 6 bin 486'ya yükseldi.

İran'da Covid-19 salgınında can kaybı 6 bin 486'ya yükseldi

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 68 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1485 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 486'ya çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 103 bin 135 olduğunu bildirdi.

Virüse yakalananlardan 2 bin 728'inin durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 82 bin 744 olduğunu belirtti.

Cihanpur, ülke genelinde şu ana kadar 544 bin 702 kişiye Covid-19 testi yapıldığını kaydetti.

Asansörlerde corona virüse karşı sosyal mesafe düzeniCorona virüs karşı tedbirlerde ön önemli kurallardan biri sosyal mesafe. Ancak bazı alanlarda bu mesafeyi korumak hiç de kolay değil. Onlardan biri de apartmanlarda, iş yerlerinde kullanılan asansörler. Asansörlerde sosyal mesafeyi korumak için uyarı etiketleri ile durulacak alanlar belirleniyor.
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