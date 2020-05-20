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20.05.2020 - 14:30 | | AA

İran'da evlenme oranı yüzde 40 azaldı

İran'da evlenme oranının 10 yılda yüzde 40 düştüğü belirtildi.

İran'da evlenme oranı yüzde 40 azaldı

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakanlığı Aile ve Okullardan Sorumlu Genel Müdür Hamid Berekati, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenledi.

Berekati burada yaptığı açıklamada, "2010 yılında ülke genelinde 890 bin civarında evlilik gerçekleşirken bu rakam 2019 yılında yüzde 40 gerileyerek yaklaşık 550 bine düştü." dedi.

Gençlerin evlenmeye ve çocuk sahibi olmaya teşvik edilmesi ve bu konuda devletin destek vermesi gerektiğini dile getiren Berekati, "Toplumda çocuk sahibi olma isteğinde düşüş gözlemlemekteyiz. Bu gidişle 30 yıl sonra dünyanın en yaşlı ülkelerinden biri olacağız." ifadelerini kullandı.

 

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