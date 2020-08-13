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13.08.2020 - 14:00 | | AA

İran'da günlük vaka sayısı yeniden 2 bin 500'ü aştı

Salgının ikinci dalgasını yaşayan ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 336 bini geçti, son 24 saatte gerçekleşen 174 ölüm arasında milli sporcu da bulunuyor.

İran'da günlük vaka sayısı yeniden 2 bin 500'ü aştı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 174 artarak 19 bin 162'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 174 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 2 bin 625 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 19 bin 162'ye, vaka sayısının da 336 bin 324'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 971'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 292 bin 58'e ulaştığının bilgisini paylaştı.

Sözcü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının da bugün itibarıyla 2 milyon 788 bin 27 olduğunu kaydetti.

İranlı sporcu da koronavirüse yenik düştü

Öte yandan Wushu sporunda dünya çapında dereceleri bulunan İranlı sporcu Emin Mukimipur'un (36) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası müsabakalarda 16 madalya kazanan Mukimipur, 4 gün boyunca sürdürdüğü virüsle mücadelesine yenik düşerek tedavi gördüğü memleketi Hürmüzgan eyaletinde yaşamını yitirdi.

 

 

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