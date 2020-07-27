İran'da hastanedeki Covid-19 hastalarının dörtte biri ölebilir

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla son bir ayda hastaneye yatanların yüzde 24,4'ünün ölüm riski taşıdığı belirtildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Tahran Sina Hastanesi Acil Servis Başkanı Dr. Puya Payendemehr, Kovid-19 nedeniyle son bir ayda hastaneye yatan kişilerdeki ölüm riski oranının yüzde 24,4 olduğunu söyledi.

Ülke genelindeki hastanelerde, Kovid-19 nedeniyle 23 bin 367 hastanın tedavi olduğunu aktaran Payendemehr, "Son dönemde Kovid-19'dan ölenlerin sayısındaki artışın sebebi virüse yakalananların birçoğunun kalp, böbrek ve şeker hastası olmasından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Payendemehr, "Son 30 günde elde edilen verilere göre, hastanede yatan Kovid-19 hastalarından yüzde 24,4'ünün hayatını kaybetme riski bulunuyor." dedi.

Halihazırda resmi verilere göre 3 bin 819 Covid-19 hastasının durumu ağır.

İran'da son 24 saatte 212 kişinin daha hayatını kaybetti ve can kayıpları 15 bin 912'ye çıktı. Pozitif sonuç veren testler ise 2 bin 434 artışla 293 bin 606 oldu.

İran'da Mazenderan, Fars, Doğu ve Batı Azerbaycan, Rezevi Horasanı, Elburz, Huzistan, Loristan, Gülistan, Kirman, Zencan ve İlam kırmızı bölge ilan edildi. Tahran, İsfahan, Buşehr, Hürmüzgan, Kazvin, Merkezi, Kuzey Horasan, Hemedan, Güney Horasan, Simnan, Sistan-Beluçistan, Erdebil ve Kohgiluye- Buyer Ahmed'in ise 'riskli bölge' statüsünde.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de koronavirüse yakalanan siyasetçiler arasına katıldı. Testi pozitif çıkan Rebii, yakın gözlem için hastaneye yatırıldı. Hükümet Sözcüsü'nün bu nedenle haftalık basın toplantısı da iptal edildi.