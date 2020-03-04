İran'da koronavirüs nedeniyle bu hafta camilerde cuma namazı kılınmayacak

İran devlet televizyonunun haberine göre Ekberi, "Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karara göre, cuma namazı bu hafta tüm eyalet merkezlerinde iptal edilmiştir." ifadesini kullandı.

Ekberi, ilçelerde cuma namazıyla ilgili kararın ise Veliyi Fakih'in (ülke lideri Ali Hamaney) temsilcileri, vali ve eyalet sağlık müdürleri tarafından alınacağını belirtti.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 922'ye yükseldiğini duyurmuştu.