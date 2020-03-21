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21.03.2020 - 13:26 | | AA

İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 1556'ya yükseldi

Ülkede son 24 saatte 123 kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı 20 bin 610'a çıktı - İran'da şimdiye dek 7 bin 635 kişi taburcu edildi

İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 1556'ya yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123 kişi artarak 1556'ya yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte ülke genelinde virüs nedeniyle 123 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.

Böylece toplam can kaybının 1556'ya çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 966 kişi artarak 20 bin 610'a ulaştığını ifade etti.

7 BİN 635 KİŞİ İYİLEŞTİ

Cihanpur, şu ana kadar virüs nedeniyle tedavi gören 7 bin 635 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini verdi. Buna göre, iyileşenler ve ölenler çıkarıldığında ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 11 bin 419 oldu.

Son bir haftaya bakıldığında İran'daki vaka ve ölüm oranlarında bugün düşüş gözlendi. Şu ana kadar ülkedeki en yüksek günlük can kaybı 149 olmuştu.

İtalya ve Çin'in ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında, büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de iptal edilmişti.

 

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