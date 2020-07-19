19.07.2020 - 14:03 | | AA
İran'da koronavirüs ölümleri 14 bini geçti
Son 24 saatte pozitif testler 2 bin 182 artışla 273 bin 656'ya çıktı, günlük can kaybı ise 209 olarak kayıtlara geçti.
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 14 bin 188'e yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 209 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 14 bin 188'e çıktığını bildirdi.
Ülkedeki vaka sayısı da 2 bin 182 artarak 273 bin 656'ya yükseldi.
Hastalardan 3 bin 556'sının durumunun ağır olduğu ülkede, iyileşenlerin sayısı 237 bin 788'e ulaştı.
Ülkedeki test sayısı da 2 milyon 148 bin 999 oldu.
İran'da Doğu Azerbaycan, İlam, Buşehr, Rezevi Horasanı, Huzistan, Zencan, Gülistan, Mazenderan, Kirman ve Fars eyaletleri "kırmızı bölge" ilan edilmiş bulunuyor.
Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç'ın ilk montajı yapıldıCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan proje kapsamında geliştirilen Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç'ın ilk montajı gerçekleştirildi.