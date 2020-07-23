MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İran'da koronavirüs ölümleri 15 bini aştı
ABONE OL
23.07.2020 - 13:41 | | AA

İran'da koronavirüs ölümleri 15 bini aştı

Salgında ikinci dalgayı yaşayan ülkede son 24 saatte 221 can kaybı kayıtlara geçti, 2 bin 621 test pozitif sonuç verdi.

İran'da koronavirüs ölümleri 15 bini aştı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 221 artarak 15 bin 74'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 221 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 621 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 15 bin 74'e, vaka sayısının da 284 bin 34'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 667'sinin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 247 bin 230 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 2 milyon 254 bin 123 olduğu bilgisini paylaştı.

Lari, Mazenderan, Fars, Doğu ve Batı Azerbaycan, Rezevi Horasanı, Elburz, Huzistan, Loristan, Gülistan, Kirman, Zencan ve İlam'ın "kırmızı bölgeler", Tahran, İsfahan, Buşehr, Hürmüzgan, Kazvin, Merkezi, Kuzey Horasan, Hemedan, Güney Horasan, Simnan, Sistan-Beluçistan, Erdebil ve Kohgiluye- Buyer Ahmed'in de "riskli bölgeler" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Bursa metrosunda kadınların gizlice fotoğrafını çektiği iddia edilen kişi darp edildiBursa’da, metroda kadınların gizlice fotoğraflarını çektiği öne sürülen kişi, diğer yolcular tarafından darp edildi. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YAŞ toplantısı ne zaman erdi! YAŞ kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

YAŞ toplantısı ne zaman erdi! YAŞ kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan corona virüs testleriyle ilgili açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan corona virüs testleriyle ilgili açıklama

Sıradaki Haber