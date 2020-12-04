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04.12.2020 - 14:02 | | AA

İran'da koronavirüs ölümleri 50 bin sınırında

347 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 49 bin 695'e çıktı, 13 bin 341 test daha pozitif sonuç verdi.

İran'da koronavirüs ölümleri 50 bin sınırında

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 347 artarak 49 bin 695 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 347 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 341 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 49 bin 695'e, vaka sayısının da 1 milyon 16 bin 835'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 824'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 708 bin 106 olduğunu ifade etti.

Ülkede 6 milyon 298 bin 438 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 64 ilçenin kırmızı, 278 ilçenin turuncu ve 106 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Maske takmayan kadını uyaran doktora saldırıAvcılar’daki 7 No’lu Aile Sağlık Merkezi’ne maskesiz gelen kadın, kendisini uyaran Dr. Yağmur Turhan’a hakaret ederek ona saldırdıktan sonra kaçtı.
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