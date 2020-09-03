MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İran'da koronavirüs ölümleri artıyor!
ABONE OL
03.09.2020 - 14:13 | | AA

İran'da koronavirüs ölümleri artıyor!

İran'da Kovid-19'dan kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 129 artarak 21 bin 926'ya yükseldi.

İran'da koronavirüs ölümleri artıyor!

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 129 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 1994 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 21 bin 936'ya, vaka sayısının da 380 bin 746'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 702'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 328 bin 595'e ulaştığı bilgisini verdi.

Sözcü Lari, Tahran, Mazenderan, Gilan, Kum, İsfahan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Yezd, Zencan ve Kazvin eyaletlerinin "kırmızı bölgeler", Batı Azerbaycan, Elburz, Fars, Loristan, Hürmüzgan, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Güney Horasan, Merkezi, İlam, Çaharmahal-Bahtiyari, Gülistan ve Huzistan'ın ise "riskli bölgeler" arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Son Dakika: Hedef gösterilen AA muhabiri: Yunan polisi dışarı çıkmayın dediYunanistan’ın Meis Adası’na haber çalışmaları için giden Anadolu Ajansı Atina ekibi, Türkiye düşmanı ırkçı bir Yunan internet sitesi tarafından ajanlıkla suçlandı. CNN TÜRK canlı yayınına katılan AA muhabiri Tevfik Durul yaşananları aktardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akşam eve gelmeyen çoban kayalıkta cesedi bulundu!

Akşam eve gelmeyen çoban kayalıkta cesedi bulundu!

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vatandaşlara çağrı: Allah rızası için dışarı çıkmayın

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vatandaşlara çağrı: Allah rızası için dışarı çıkmayın

Sıradaki Haber