MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İran'da koronavirüs vakaları zirveye çıktı
ABONE OL
21.10.2020 - 14:44 | | AA

İran'da koronavirüs vakaları zirveye çıktı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

İran'da koronavirüs vakaları zirveye çıktı

 

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 312 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 5 bin 616 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. 

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 31 bin 346'ya, vaka sayısının da 545 bin 286'ya çıktığını aktardı. 

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 861'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 438 bin 709'a ulaştığı bilgisini verdi. 

Lari, ülkede toplam 4 milyon 599 bin 554 kişiye test yapıldığını aktardı. 

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi. 

Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidilmişti.

 

Antalya'da denizde hortum! 15 dakika sürdüAntalya'nın Kemer ilçesi Çıralı tatil merkezi açıklarında çıkan hortum 15 dakika ilerledikten sonra kayboldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Bir FETÖ operasyonu daha! Gözaltılar var

Son dakika! Bir FETÖ operasyonu daha! Gözaltılar var

Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

Bir milyon 500 bin TL’lik hırsızlık! Suç üstü yakalandı

Bir milyon 500 bin TL’lik hırsızlık! Suç üstü yakalandı

Sıradaki Haber