İran’da koronavirüs vakalarında düşüş yaşanıyor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte bin 642 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 109 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 375 bin 212'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 21 bin 571'e ulaştığını açıkladı.



Tahran, Mazenderan, Kum, Gilan, İsfahan, Rezevi Horasan, Doğu Azerbaycan, Kirman, Semnan, Yezd, Zencan ve Gazvin eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Lari, 3 bin 729 kişinin durumlarının kritik olduğunu söyledi.



Ülkede günlük bazda Covid-19 vaka sayısında düşüş görülürken, ölü sayısında ise dalgalanma yaşanıyor. Dün son 24 saatte bin 754 olarak tespit edilen vaka sayısı, bugün bin 642 olarak kayda geçti.