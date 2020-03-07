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07.03.2020 - 13:39 | | İHA

İran'da Koronavirüsten ölenler böyle gömülüyor

İran’da koronavirüs nedeniyle ölenlerin cesetleri böyle gömülüyor.

İran'da Koronavirüsten ölenler böyle gömülüyor

İran’da koronavirüs 124 can aldı. Ölenlerin yaka paça gömüldüğü görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı. Çok sayıda mezar kazılarak koronavirüs kurbanlarının cesetlerinin gömüldüğü belirtiliyor.

İran’da koronavirüs nedeniyle ülke genelinde vaka sayısı 4 bin 747 şeklinde açıklanırken ölü sayısının ise 124 olduğu belirtildi.

Mezarların çok derin olması, kireçlenmesi, derine indirilirken de tedbir alınmaması cenazelerin adeta atılması ise dikkat çekti.

Yunan askerinden, sınırda bekleyen göçmenlere sert müdahaleYunanistan güvenlik güçleri Pazarkule Sınır Kapısı önündeki barikatta bekleyen ve sınıra yaklaşan sığınmacılara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.
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