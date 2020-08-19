19.08.2020 - 14:21 | | İHA
İran’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bini geçti
İran’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 125’e ulaştı.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari bugün düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 153 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 20 bin 125'e yükseldiğini belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 444 artarak, 350 bin 279’a ulaştığı ifade etti.
Lari, tedavi gören 3 bin 868 hastanın durumunun kritik olduğunu belirterek, şu ana kadar ülke genelinde iyileşen 302 bin 528 kişinin taburcu edildiğini kaydetti.
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