MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 730'a yükseldi
ABONE OL
13.06.2020 - 14:53 | | AA

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 730'a yükseldi

İran'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 8 bin 730'a yükseldi.

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 730'a yükseldi

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 71 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 410 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 8 bin 730'a, vaka sayısının da 184 bin 955'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 755'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, şu ana kadar tedavilerinin tamamlanmasının ardından 146 bin 748 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise 1 milyon 219 bin 400 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Huzistan eyaletinin yanı sıra Hürmüzgan, Rezevi Horasanı ve Buşehr'in "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini kaydetti.

Mayıs başında günlük yeni vaka sayısının 800'lere kadar düştüğü İran'da, yasakların kaldırılmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Cankurtaranlar için yeni dönem! Boğulma vakalarında...ANTALYA'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde boğulma tehlikelerine karşı denize girenlerin sağlığını korumak için görev yapan cankurtaranlar, boğulma tehlikesi geçirenlere temas ederek suni teneffüs yapmayacak, kalp masajının ardından tıbbi cihaz kullanarak kişinin nefes almasını sağlayacak.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 730'a yükseldi

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 730'a yükseldi

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Düğün salonları ne zaman açılacak, nikahlar nasıl yapılacak? Kurallar neler?

Düğün salonları ne zaman açılacak, nikahlar nasıl yapılacak? Kurallar neler?

Sıradaki Haber