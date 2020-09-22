İran'da rekor günlük korona vakası!

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 178 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 3 bin 712 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 24 bin 656'ya, vaka sayısının da 429 bin 193'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 922'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 363 bin 737'ye ulaştığı bilgisini verdi. Lari, ülkede toplam 3 milyon 800 bin 619 kişiye test yapıldığını aktardı. Sağlık Bakanlığı sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 29'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

MUHARREM ETKİNLİKLERİNİN ARDINDAN YÜKSELDİ

İran'da 19 Şubat'ta Kum'da tespit edilen Kovid-19 salgınında 30 Mart'ta 3 bin 186 ve 4 Haziran'da 3 bin 574 ile bir günlük en yüksek vaka tespit edilmişti. Ülke genelindeki günlük vaka sayısı 31 Ağustos'ta bin 642'ye kadar düşmüştü.

Muharrem etkinliklerinin ardından vakalar ve ölü sayıları yeniden yükselmeye başladı. Sözcü Lari, eylül başında yaptığı açıklamada insanların gidiş gelişlerinin ve hareketliliğinin etkisinin 2 hafta sonra vaka ve yatırılan sayısında ve 4 ila 6 hafta sonra da can kayıplarında etkisini göstermeye başladığını söylemişti.