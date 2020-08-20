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20.08.2020 - 13:17 | | AA

İran'da salgının ikinci dalgası hız kesmiyor

Bir günde 2 bin 279 pozitif testin eklenmesiyle koronavirüsün bulaştığı insan sayısı 352 bini, 139 ölümle can kayıpları da 20 bin 200'ü geçti.

İran'da salgının ikinci dalgası hız kesmiyor

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 139 artarak 20 bin 264'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 139 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 279 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 20 bin 264'e , vaka sayısının da 352 bin 558'e çıktığını kaydetti.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 869'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 304 bin 236'ya ulaştığı bilgisini verdi.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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