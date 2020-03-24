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24.03.2020 - 20:35 | | AA

İran'da Şiraz Zerdüşt Derneği Başkanı corona virüsten öldü

İran'ın Fars eyaletinin merkez şehri Şiraz'da bulunan Zerdüşt Derneği Başkanı Eflatun Sohrabi (72), yeni tip corona virüs nedeniyle (covid-19) hayatını kaybetti.

İran'da Şiraz Zerdüşt Derneği Başkanı corona virüsten öldü



İran devlet televizyonunda yayınlanan haberde, koronavirüs nedeniyle Şiraz'daki bir hastanede tedavi gören Sohrabi'nin bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Zerdüştilerin çoğunlukta olduğu İran'ın Yezd eyaletinde dünyaya gelen Sohrabi'nin, uzun yıllardır Şiraz'da bu inanca mensup kişilerin liderliğini yaptığı ifade edildi.

İstanbul'da kaçak dezenfektan imalathanesine baskınArnavutköy'de bir imalathaneye düzenlenen operasyonda izinsiz üretimi gerçekleştirilen el dezenfektan ürünleri ele geçirildi. 2 bin 300 litre alkol bazlı hijyenik el temizleyici ürüne el konulurken, 1 kişi de gözaltına alındı.
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