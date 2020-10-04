MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerDünya Haberleri Ä°ran'da son 24 saatte 211 kiÅŸi koronavirüsten hayatÄ±nÄ± kaybetti
ABONE OL
04.10.2020 - 14:09 | | AA

Ä°ran'da son 24 saatte 211 kiÅŸi koronavirüsten hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°ran'da yeni tip koronavirÃ¼sten (Kovid-19) kaynaklÄ± hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± son 24 saatte 211 artarak 26 bin 957 oldu.Â

Ä°ran'da son 24 saatte 211 kiÅŸi koronavirüsten hayatÄ±nÄ± kaybetti

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sima Sadat Lari, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Kovid-19 salgÄ±nÄ± nedeniyle son 24 saatte 211 kiÅŸinin daha hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ve 3 bin 653 yeni vaka tespit edildiÄŸini belirtti.

Lari, bÃ¶ylece virÃ¼s kaynaklÄ± toplam can kaybÄ±nÄ±n 26 bin 957'ye, vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n da 471 bin 772'ye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

VirÃ¼se yakalanan hastalardan 4 bin 154'Ã¼nÃ¼n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸunu sÃ¶yleyen Lari, ÅŸu ana kadar iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n da 389 bin 966'ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgisini verdi.

Lari, Ã¼lkede toplam 4 milyon 123 bin 173 kiÅŸiye test yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Ã¼lkedeki 31 eyaletten 27'sinin "kÄ±rmÄ±zÄ±" ve 4'Ã¼nÃ¼n de "riskli" bÃ¶lgeler arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

VakalarÄ±n artmasÄ± nedeniyle baÅŸkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kÄ±sÄ±tlamalara gidildi.

Â 

Sevgililerin manzara keyfi yarÄ±m kaldÄ±Beylikdüzü'ndeki GürpÄ±nar Sahili'ni hakim bir noktadan kÄ±z arkadaÅŸÄ± ile manzarayÄ± izledikten sonra yaÄŸan yaÄŸmurun etkisi ile çamura dönen yolda araçlarÄ± mahsur kaldÄ±. Çift, itfaiyenin de uçurumdan kayma riski bulunduÄŸu için müdahale edemediÄŸi aracÄ± bÄ±rakÄ±p bölgeden ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Mehmet FÄ±rÄ±ncÄ± son yolculuÄŸuna uÄŸurlanÄ±yor

Mehmet FÄ±rÄ±ncÄ± son yolculuÄŸuna uÄŸurlanÄ±yor

Milyonlarca kadÄ±na ödeniyor! KarÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z, 7 bin 325 lira...

Milyonlarca kadÄ±na Ã¶deniyor! KarÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z, 7 bin 325 lira...

ABD BaÅŸkanÄ± Trump hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±!

ABD BaÅŸkanÄ± Trump hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±!

TavÅŸanlÄ±'da ahÄ±rda çÄ±kan yangÄ±nda 47 koyun telef oldu

TavÅŸanlÄ±'da ahÄ±rda Ã§Ä±kan yangÄ±nda 47 koyun telef oldu

SÄ±radaki Haber