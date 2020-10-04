SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sima Sadat Lari, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Kovid-19 salgÄ±nÄ± nedeniyle son 24 saatte 211 kiÅŸinin daha hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ve 3 bin 653 yeni vaka tespit edildiÄŸini belirtti.

Lari, bÃ¶ylece virÃ¼s kaynaklÄ± toplam can kaybÄ±nÄ±n 26 bin 957'ye, vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n da 471 bin 772'ye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

VirÃ¼se yakalanan hastalardan 4 bin 154'Ã¼nÃ¼n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸunu sÃ¶yleyen Lari, ÅŸu ana kadar iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n da 389 bin 966'ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgisini verdi.

Lari, Ã¼lkede toplam 4 milyon 123 bin 173 kiÅŸiye test yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Ã¼lkedeki 31 eyaletten 27'sinin "kÄ±rmÄ±zÄ±" ve 4'Ã¼nÃ¼n de "riskli" bÃ¶lgeler arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

VakalarÄ±n artmasÄ± nedeniyle baÅŸkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kÄ±sÄ±tlamalara gidildi.

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