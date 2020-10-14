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14.10.2020 - 14:14 | | AA

İran'da son 24 saatte 279 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 279 artarak 29 bin 349 oldu.

İran'da son 24 saatte 279 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 279 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 4 bin 830 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. 

Lari, salgın kaynaklı toplam can kaybının 29 bin 349'a, vaka sayısının da 513 bin 219'a çıktığını aktardı. 

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 609'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 414 bin 831'e ulaştığı bilgisini verdi. 

Lari, ülkede toplam 4 milyon 398 bin 723 kişiye test yapıldığını aktardı. 

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi. 

Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidildi. Ayrıca yarından cumartesi gününe kadar Tahran, Kerec, İsfahan, Meşhed ve Urumiye kentlerinde giriş çıkışlar yasaklandı.

 

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