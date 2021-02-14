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14.02.2021 - 14:25 | | AA

İran'da son 24 saatte 62 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 62 artarak 58 bin 945'e yükseldi.

İran'da son 24 saatte 62 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 62 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 390 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 568'inin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 945'e, vaka sayısının da 1 milyon 518 bin 263'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 709'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 298 bin 23'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusluk ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 10 milyon 48 bin 871 olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 9 şehrin "kırmızı", 39 şehrin "turuncu", 228 şehrin "sarı" ve 172 şehrin de "mavi" bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Afganistan’da akaryakıt tankeri patladı: Türk plakalı TIR'lar zarar gördü!Afganistan’ın İran sınırına yakın İslam Kale kenti bölgesinde dün akaryakıt yüklü bir tankerin sebebi bilinmeyen bir şekilde patlaması sonucu, aralarında Türk plakalı 18 TIR’ın da bulunduğu onlarca TIR zarar gördü. Türk görgü tanıkları alevlerin yakındaki diğer tanker ve TIR’lara sıçraması sonucu art arda patlama meydana geldiğini söyledi. Afganistan makamları ölü ve yaralı sayısı hakkında açıklama yapmadı. Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği, TIR’ları zarar gören Türk vatandaşlarını otele yerleştirdi.
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