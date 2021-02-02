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02.02.2021 - 15:18 | | AA

İran'da son 24 saatte 72 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 72 artarak 58 bin 110'a yükseldi.

İran'da son 24 saatte 72 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 72 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 820 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 660'ının hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 110'a, vaka sayısının da 1 milyon 431 bin 416'ya çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 865'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 223 bin 197 olduğunu ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede yapılan test sayısının bugün itibarıyla 9 milyon 394 bin 967'ye ulaştığını kaydetti.

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