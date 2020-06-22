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22.06.2020 - 15:22 | | AA

İran'da son 24 saatte corona virüsten 119 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 119 artarak 9 bin 742'ye yükseldi.

İran'da son 24 saatte corona virüsten 119 kişi hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Covid-19 nedeniyle 119 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 573 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 9 bin 742'ye, vaka sayısının da 207 bin 525'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 898'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 166 bin 428 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının 1 milyon 449 bin 420 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan eyaletinin yanı sıra Hürmüzgan, Kirmanşah, Doğu Azerbaycan ve Sistan-Beluçistan'ın "kırmızı bölgeler" arasında yer aldığını ve Fars ile Kirman eyaletlerinin de riskli yerler olduğunu ifade etti.

Lari ayrıca son 24 saatte 8 eyalette virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmediğini, 4 eyalette ise sadece birer ölüm gerçekleştiğini söyledi.

İran'da Covid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Uzmanı uyardı! "Maskelerin kolonyayla ya da alkolle temizlenip tekrar kullanılması..."Son Dakika haberine göre, Dicle Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Dicle Üniversitesi Çocuk Kovid-19 Koordinatörü Doç. Dr. Velat Şen, "Ülkemizde maske sorunu yok, maskeyi kullanmayla ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var" açıklamasında bulunarak maske kullanımında çokça yapılan yanlışları anlattı.
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