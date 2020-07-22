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22.07.2020 - 15:12 | | AA

İran'da son 24 saatte corona virüsten 219 kişi öldü!

İran'da yeni tip coronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 219 artarak 14 bin 853'e yükseldi.

İran'da son 24 saatte corona virüsten 219 kişi öldü!

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24  saatte 219 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 586 yeni vaka tespit  edildiğini söyledi.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 14 bin 853'e, vaka  sayısının da 281 bin 413'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 609'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari,  tedavileri tamamlanan 244 bin 840 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 2  milyon 228 bin 277 olduğu bilgisini paylaştı.

Lari ayrca Mazenderan, Fars, Doğu ve Batı Azerbaycan, Rezevi Horasanı,  Elburz, Huzistan, Loristan, Gülistan, Kirman, Zencan ve İlam'ın "kırmızı  bölgeler", Tahran, İsfahan, Buşehr, Hürmüzgan, Kazvin, Merkezi, Kuzey Horasan,  Hemedan, Güney Horasan, Simnan, Sistan-Beluçistan, Erdebil ve Kohgiluye- Buyer  Ahmed'in de "riskli bölgeler" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

 

 

 

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