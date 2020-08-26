26.08.2020 - 13:50 | | DHA
İran’da son 24 saatte koronavirüsten 119 ölüm
İran’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 119 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 21 bin 20’ye yükseldi.
Ülkede 119 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 21 bin 20’ye çıktı. Ülkede 2 bin 243 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 365 bin 606’ya ulaştığı açıklandı.
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'sahte kabadayılığa sabrımız kalmadı' deyip resti çekti: HazırızCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu. Erdoğan, 'Daha 1 asır önce Anadolu'yu perişan halde terk etmek zorunda kalanların Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşmaları, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir. Türkiye Akdeniz'de de Ege'de de Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır. Yaparız diyorsak yaparız, bedelini de öderiz. Bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen, buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden' dedi. Erdoğan'ın sözleri Yunan medyasında anında manşet oldu.