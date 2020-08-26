İran’da son 24 saatte koronavirüsten 119 ölüm

Ülkede 119 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 21 bin 20’ye çıktı. Ülkede 2 bin 243 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 365 bin 606’ya ulaştığı açıklandı.