İran’da son 24 saatte koronavirüsten 156 ölüm

Ülkede 156 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 23 bin 313’e çıktı. Ülkede 2 bin 619 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 404 bin 648’e ulaştığı açıklandı.