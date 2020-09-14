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14.09.2020 - 15:00 | | DHA

İran’da son 24 saatte koronavirüsten 156 ölüm

İran’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 156 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 23 bin 313’e yükseldi.

İran’da son 24 saatte koronavirüsten 156 ölüm

Ülkede 156 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 23 bin 313’e çıktı. Ülkede 2 bin 619 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 404 bin 648’e ulaştığı açıklandı.

Otel odasına silahlarla girip, kadınlarla buluşmayı bekleyen 2 kişiyi gasp ettiler!Bursa'nın Gemlik ilçesinde otel odasına silahlarla girip, kadınlarla buluşmayı bekleyen 2 kişinin cep telefonu ve paralarını gasp ettikleri iddia edilen 2'si kadın 5 kişi polis tarafından yakalandı.
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