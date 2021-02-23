İran’da uzlaşı tartışması

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu’nun Tahran ile UAEA arasındaki uzlaşının yasaya aykırı olduğu yönündeki raporu, 239 milletvekilinin katıldığı oylamada 6 ret oyuna karşılık 221 evet oyuyla kabul edildi. Raporda Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve UAEA ile varılan uzlaşmada yer alan diğer yetkililer Yargı Erki’ne şikayet edildi. Önceki gün Tahran’da temaslarda bulunan UAEA Başkanı Rafael Grossi, İranlı yetkililerle yaptığı görüşmede geçici uzlaşı sağlandığını ve Ajansın bu ülkedeki temel doğrulama ve izleme faaliyetlerini 3 ay daha sınırsız sürdüreceğini söylemişti.

‘Yüzde 60 zenginleştiririz’

Öte yandan İran dini lideri Ali Hamaney, nükleer programdan geri adım atmayacaklarını ve uranyumu da yüzde 60 zenginleştirecek kadar ileri gideceklerini belirtti. ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın İran ile ilgili açıklamalarını “kibirli, talepkâr ve insafsız” olarak nitelendiren Hamaney, “Batılılar, nükleer silah peşinde olmadığımızı çok iyi biliyor. Nükleer silah meselesi bahane. Onlar normal silahlara sahip olmamıza da karşılar. Çünkü İran’ın güçlenmesini istemiyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney’in açıklamasına günlük basın brifinginde yanıt veren Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise, “İran, anlaşma koşullarını yerine getirmekten oldukça uzak ve bu durum son haftalarda değişmedi. Diplomasi, nükleer silaha erişmelerini önlemenin en iyi yolu ama bu demek değildir ki İran anlaşma koşullarını yerine getirmeyecek” dedi.