MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İran'da vaka sayısı 2 binin altına düşmüyor
ABONE OL
23.08.2020 - 14:28 | | AA

İran'da vaka sayısı 2 binin altına düşmüyor

Bir günde 2 bin 113 pozitif testin eklenmesiyle koronavirüse yakalananların sayısı 358 bini geçti, can kayıpları ise 141 arttı.

İran'da vaka sayısı 2 binin altına düşmüyor

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 artarak 20 bin 643'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Hemedan kentinde düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri verdi.

Ülke genelinde 2 bin 113 yeni vaka tespit edildiğini aktaran Lari, "Maalesef son 24 saat içinde Kovid-19'a yakalanan vatandaşlarımızdan 141'ini kaybettik." dedi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 20 bin 643'e, vaka sayısının da 358 bin 905'e çıktığını ifade etti.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 841'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 309 bin 464'e ulaştığını aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Son dakika: İstanbul'da vahşet! İnternette tanıştığı kadını baltayla öldürdüSon dakika haberlere göre, Pendik'te odun deposunda Türkmenistan uyruklu Rozygul Rejepova balta ile öldürüldü. Cesedi gören vatandaşların haber vermesi için çalışma başlatan polis ekipleri, Türkmenistan uyruklu Annamuhammet Y'yi gözaltına aldı. Kadınla internetten tanıştığını, suçunu itiraf ettiği öğrenilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tokat’taki feci kazadan bir gün önce sözlendiği ortaya çıktı!

Tokat’taki feci kazadan bir gün önce sözlendiği ortaya çıktı!

Yargıtay'dan flaş tazminat kararı! İptal edildi

Yargıtay'dan flaş tazminat kararı! İptal edildi

Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

Brüksel'den motorla kaza yapan yeğeni için geldi, kazada öldü!

Brüksel'den motorla kaza yapan yeğeni için geldi, kazada öldü!

Sıradaki Haber