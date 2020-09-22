İran'dan ABD'ye: Hegemonya ve tahakküm devri geride kalmıştır

Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl online olarak yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video mesaj ile hitap etti.

ABD'nin kendilerine müzakere ya da savaşı dayatamayacağını savunan Ruhani, "Hayat, yaptırımlarla çok ağır fakat ondan daha ağırı bağımsızlığın olmadığı bir hayattır. Bugün dünya için 'zorbalığa ve kabadayılığa hayır' deme zamanıdır. Hegemonya ve tahakküm devri geride kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine değinen Ruhani, "ABD'li polisin dizini bir gösterici vatandaşın boynuna dayaması bizim için tanıdık bir olaydır. O diz emperyalizmin bağımsız milletlerin boynuna dayatılan dizdir ve biz onu iyi tanıyoruz." diye konuştu.

Dünyada herkesin zor bir dönemden geçtiğini ancak İran halkının uluslararası iş birliği yerine tarihin en ağır yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldığını aktaran Ruhani, ABD yaptırımlarının uluslararası anlaşmalara ve BM Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu söyledi.

Ruhani, "diplomasi tarihinin en büyük kazanımı" olarak nitelendirdiği nükleer anlaşmayı 2015'te imzaladıklarını ve ABD'nin ayrılmasına rağmen anlaşmaya bağlı kaldıklarını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

"DEAŞ ve terörizmle savaştıklarını anlatıyorlar ancak onu icat edenler kendileridir. Bu cinayetleri için bölge halkını kendilerine borçlu görüyorlar. Nükleer silah üretme suçlaması yalanıyla birilerine yaptırım uyguluyorlar. İnsanlık tarihinde nükleer silah kullanan sadece kendileri ve Batı Asya'da nükleer silaha sahip tek ülke de onların müttefiki. İnsan haklarından bahsediyorlar fakat maksimum baskı ile tüm İranlıların geçim, sağlık ve savunma hakkını hedef alıyorlar."

Silah ambargosunun yenilenmemesini "İran içi zafer" olarak değerlendiren Ruhani, "Sattıkları milyarlarca dolarlık silahlarla bölgemizi barut deposuna çevirdiler fakat tüm hukuki ve uluslararası ilkelere aykırı olarak İran'ın savunma ihtiyacından mahrum kalması ve silah kısıtlamasının yenilenmesi için çaba gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

İran'ın ABD seçimleri için polemik aracı olmadığını dile getiren Ruhani, "ABD'de seçilecek her yönetim, kaçınılmaz olarak İran'ın direncine teslim olacaktır." dedi.

Hasan Ruhani, 2016'da Rusya ve Türkiye ile iş birliği içinde Suriye'de barışa ve istikrara ulaşmak için Astana Süreci çerçevesinde bir temel attıklarını sözlerine ekledi.