MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İran'dan Azerbaycan-Ermenistan sınırına yığınak yapıyor
ABONE OL
27.10.2020 - 13:37 | | AA

İran'dan Azerbaycan-Ermenistan sınırına yığınak yapıyor

İran Hatemu'l Enbiya Hava Savunma Karargahı Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, ülkesinin Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığı kuzeybatı sınır bölgesindeki hava savunma birliklerini güçlendirdiğini açıkladı.

İran'dan Azerbaycan-Ermenistan sınırına yığınak yapıyor

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tümgeneral Musevi, İran halkının, özellikle de sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşların güvenliğine vurgu yaptı.

Musevi, "Kuzeybatı bölgesindeki hava savunma birlikleri güçlendirildi. İhtiyaç duyulması halinde daha da artırılacak. Halkın huzuru bizim için özel bir önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Ülkelerin toprak bütünlüğüne saygının ve resmi uluslararası sınırların korunmasının ilkeleri olduğunu dile getiren İranlı komutan, sınırlarda herhangi bir değişime tahammül göstermeyeceklerini sözlerine ekledi.

Kara birlikleri sevk edilmişti

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur da 25 Ekim'de sınır bölgesindeki birlikleri ziyareti sırasında, aynı bölgeye askeri yığınak yaptıklarını açıklamıştı.

Dağlık Karabağ'da çatışmaların başlamasından bu yana sınırdaki İran'a ait yerleşim yerlerine roketler düşmüş, Azerbaycan söz konusu roketlerin Ermenistan tarafından provokasyon amacıyla atıldığını duyurmuştu.

Düğünde patlatılan havai fişek genç kadının kabusu oldu!İstanbul’da arkadaşının düğününe giden Selime Kılıç, havai fişeğin dizine saplanması sonucu sakat kaldı. Düğünde yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken Kılıç'ın avukatı Selim Babaoğlu, 350 bin liralık tazminat davası açtıklarını belirtti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

29 Ekim şiirleri (kısa-uzun)! En güzel, anlamlı, yeni 1, 2,3,4,5,6 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiiri...

29 Ekim şiirleri (kısa-uzun)! En güzel, anlamlı, yeni 1, 2,3,4,5,6 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiiri...

Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

Hemzemin geçitte dayı ile yeğenin öldüğü kaza kamerada

Hemzemin geçitte dayı ile yeğenin öldüğü kaza kamerada

Sıradaki Haber