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12.10.2020 - 10:31 | | AA

İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkese uyma çağrıs

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki ateşkesin ihlal edilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ateşkese bağlı kalınması çağrısında bulundu.

İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkese uyma çağrıs

İran Dışişleri Bakanlığına ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Hatipzade, "İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında son yaşanan çatışmalarla ilan edilen ateşkesin ihlal edilmesinden üzüntü duyarak, tarafları şehirlerin altyapıları ve yerleşim alanlarına roketle saldırılmasından geri durmaya davet etmekte ve sivillerin öldürülmesini kınamaktadır." ifadelerini kullandı. 

Tahran yönetiminin saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin ailelerinin acılarını paylaştığını dile getiren Hatipzade, "İran, tarafları bir kez daha ateşkese uymaya, uluslararası hukuk çerçevesinde görüşmelere devam etmeye, birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı göstermeye ve işgal edilen şehirleri boşaltmaya davet ediyor. (Tahran yönetimi) bölgede kalıcı barış ve sürdürülebilir bir çözümün sağlanması için görüşmeleri kolaylaştırmaya hazır olduğunu ilan eder." açıklamasında bulundu. 

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı. 

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi ölmüş, 34 kişi yaralanmıştı.

 

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